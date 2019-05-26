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Йович признался, где хочет продолжить карьеру – Бундеслига его не устраивает

12:29 221 Читати українською
Йович признался, где хочет продолжить карьеру – Бундеслига его не устраивает
Лука Йович / Фото Vaaju

Нападающий Айнтрахта Лука Йович откровенно рассказал, в каком чемпионате ему было бы комфортно играть.

"Исходя из моего опыта в Лиге Европы, я бы сказал, что некоторые другие лиги мне больше подходят и моей манере играть в футбол.

С точки зрения физики – Бундеслига очень требовательна, но после матчей с Челси и Интером у меня лично возникло ощущение, что я могу чувствовать себя еще лучше, играя в Премьер-лиге или Серии А. Футбол в этих чемпионатах мне больше импонирует", – цитирует Йовича Welt am Sonntag.

Главным претендентом на 21-летнего форварда называют мадридский Реал.

В текущем сезоне Йович провел 48 матчей в составе Айнтрахта во всех турнирах, отметившись 27-ю голами и 7-ю ассистами.

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Италия Англия Трансферы Германия Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лука Йович Лука Йович
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