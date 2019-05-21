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Реал може відмовитися від купівлі Йовіча через високу ціну

17:09 709 Читать на русском
Реал може відмовитися від купівлі Йовіча через високу ціну
Лука Йовіч / ESPN

Нападник Айнтрахта Лука Йовіч може не перейти до мадридського Реала через непомірні трансферні апетити німців.

Мадридський Реал може відмовитись від купівлі нападника Айнтрахта Луки Йовіча через надто велику ціну, передає El Chiringuito TV.

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Повідомляється, що німці бажають отримати за юного форварда не менше 100 млн євро. Додається, що в послугах Йовіча зацікавлений одвічний конкурент "вершкових" – Барселона. Раніше зазначалось, що Реал нібито вже підписав контракт із сербом.

В поточному сезоні Йовіч провів 48 матчів у складі Айнтрахта в усіх турнірах, відзначившись 27 голами та 7 асистами.

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08:55
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Теги
Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йовіч Лука Йовіч Трансфери Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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