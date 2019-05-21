Реал може відмовитися від купівлі Йовіча через високу ціну

Нападник Айнтрахта Лука Йовіч може не перейти до мадридського Реала через непомірні трансферні апетити німців.

Мадридський Реал може відмовитись від купівлі нападника Айнтрахта Луки Йовіча через надто велику ціну, передає El Chiringuito TV.

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Повідомляється, що німці бажають отримати за юного форварда не менше 100 млн євро. Додається, що в послугах Йовіча зацікавлений одвічний конкурент "вершкових" – Барселона. Раніше зазначалось, що Реал нібито вже підписав контракт із сербом.

В поточному сезоні Йовіч провів 48 матчів у складі Айнтрахта в усіх турнірах, відзначившись 27 голами та 7 асистами.

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