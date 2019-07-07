toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Йовіч готовий скоротити відпустку перед першим сезоном в Реалі – серб хоче вразити Зідана

00:55 425 Читать на русском
Йовіч готовий скоротити відпустку перед першим сезоном в Реалі – серб хоче вразити Зідана
Лука Йовіч / Фото офіційного сайту Реала

Форвард Лука Йовіч не хоче зволікати з адаптацією в мадридській команді.

Серб планує повернутися зі своєї літньої відпустки кількома днями раніше, стверджує AS.

Реал запропонував Тотті посаду в клубі

Таким чином 21-річний страйкер хоче вразити головного тренера Реала Зінедіна Зідана і довести свої серйозні амбіції в новій команді. Йовіч затримався у збірній Сербії, яка грала на цьогорічному Євро U-21. "Білі орли" завершили виступи на турнірі 23 червня, однак екс-форвард Айнтрахта не буде використовувати своє право на додатковий час для відпочинку.

У минулому сезоні Йовіч взяв участь в 32 матчах німецької Бундесліги, в яких записав на свій рахунок 17 голів і 5 результативних передач.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді

blog_ava
Представник Динамо підтвердив зацікавленість у трансфері Зайца, – турецькі ЗМІ
08:24
1178
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Лука Йовіч Лука Йовіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
23
хв
Мадагаскар
19:00
ДР Конго
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук