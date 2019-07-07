Йовіч готовий скоротити відпустку перед першим сезоном в Реалі – серб хоче вразити Зідана

Форвард Лука Йовіч не хоче зволікати з адаптацією в мадридській команді.

Серб планує повернутися зі своєї літньої відпустки кількома днями раніше, стверджує AS.

Реал запропонував Тотті посаду в клубі

Таким чином 21-річний страйкер хоче вразити головного тренера Реала Зінедіна Зідана і довести свої серйозні амбіції в новій команді. Йовіч затримався у збірній Сербії, яка грала на цьогорічному Євро U-21. "Білі орли" завершили виступи на турнірі 23 червня, однак екс-форвард Айнтрахта не буде використовувати своє право на додатковий час для відпочинку.

У минулому сезоні Йовіч взяв участь в 32 матчах німецької Бундесліги, в яких записав на свій рахунок 17 голів і 5 результативних передач.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді