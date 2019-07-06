toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Реал запропонував Тотті посаду в клубі

6 липня 21:41 745 Читать на русском
Реал запропонував Тотті посаду в клубі
Франческо Тотті / ESPN

Легендарний екс-футболіст Франческо Тотті може отримати посаду в Реалі.

Мадридський клуб запропонував легендарному італійцю посаду посла клубу, повідомляє Gazzetta dello Sport. Зазначається, що Тотті серйозно обдумує цю пропозицію.

Тотті отримав пропозицію відновити кар'єру в Лідсі, – ЗМІ

Зауважимо, що протягом ігрової кар'єри Реал неодноразово намагався переманити Франческо Тотті у свій клуб, проте футболіст залишався вірним Ромі.

Тотті оголосив про відхід з Роми після 27 років у клубі – легенда розкритикував керівництво "джалороссі"

До слова, нападник завершив професіональну кар'єру у 2017-у році, після чого увійшов до складу керівництва Роми. Нещодавно Тотті зі скандалом покинув "вовків".

blog_ava
Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра
03:01
3919
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Франческо Тотті Франческо Тотті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
22
хв
Мадагаскар
19:00
ДР Конго
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук