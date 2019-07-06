Реал запропонував Тотті посаду в клубі

Легендарний екс-футболіст Франческо Тотті може отримати посаду в Реалі.

Мадридський клуб запропонував легендарному італійцю посаду посла клубу, повідомляє Gazzetta dello Sport. Зазначається, що Тотті серйозно обдумує цю пропозицію.

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Зауважимо, що протягом ігрової кар'єри Реал неодноразово намагався переманити Франческо Тотті у свій клуб, проте футболіст залишався вірним Ромі.

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До слова, нападник завершив професіональну кар'єру у 2017-у році, після чого увійшов до складу керівництва Роми. Нещодавно Тотті зі скандалом покинув "вовків".