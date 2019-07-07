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Йович готов сократить отпуск перед первым сезоном в Реале – серб хочет поразить Зидана

00:55 14 Читати українською
Йович готов сократить отпуск перед первым сезоном в Реале – серб хочет поразить Зидана
Лука Йович / Фото официального сайта Реала

Форвард Лука Йович не хочет тянуть с адаптацией в мадридской команде.

Серб планирует вернуться со своего летнего отпуска несколькими днями ранее, утверждает AS.

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Таким образом 21-летний страйкер хочет поразить главного тренера Реала Зинедина Зидана и доказать свои серьезные амбиции в новой команде. Йович задержался в сборной Сербии, которая играла на Евро U-21. "Белые орлы" завершили выступления на турнире 23 июня, однако экс-форвард Айнтрахта не будет использовать свое право на дополнительное время для отдыха.

В прошлом сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 17 голов и 5 результативных передач.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Лука Йович Лука Йович
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