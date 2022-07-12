Контрольний матч

Фіорентина – Віченца – 7:0

Голи: Гонсалес, 40, П'єроцці, 42, Йовіч, 56, 68, 79, 84, Іконе, 58

Підопічні Вінченцо Італьяно провели перший підготовчий спаринг. Суперником була Віченца, представник Серії С. Фіорентина не залишила на візаві живого місця, забивши 7 м'ячів.

Реал відпустив 60-мільйонний провал в Італію

Головним героєм став Лука Йовіч, який оформив покер у дебютному для себе поєдинку за Фіорентину. Одного тайму сербу було достатньо, щоб забити більше, ніж за 51 поєдинок у футболці Реала.

Нагадаємо, Йовіч є одним з найбільших трансферних провалів мадридців. 3 роки тому "бланкос" віддали за зірку Айнтрахта 63 млн євро, але той зовсім не виправдав сподівань – всього 3 голи й 5 асистів. З "фіалками" нападник підписав контракт на 2 роки, Реал отримає 50% від наступного продажу.

Манчестер Юнайтед розгромив Ліверпуль у дебютному матчі Тен Хага – Фред вишукано покарав Аліссона