Йовіч феєрично дебютував за Фіорентину – забив більше, ніж за 51 матч у футболці Реала
"Фіалки" почали підготовку до нового сезону Серії А. У межах спарингу пофеєрив Лука Йовіч.
Контрольний матч
Фіорентина – Віченца – 7:0
Голи: Гонсалес, 40, П'єроцці, 42, Йовіч, 56, 68, 79, 84, Іконе, 58
Підопічні Вінченцо Італьяно провели перший підготовчий спаринг. Суперником була Віченца, представник Серії С. Фіорентина не залишила на візаві живого місця, забивши 7 м'ячів.
Реал відпустив 60-мільйонний провал в Італію
Головним героєм став Лука Йовіч, який оформив покер у дебютному для себе поєдинку за Фіорентину. Одного тайму сербу було достатньо, щоб забити більше, ніж за 51 поєдинок у футболці Реала.
Нагадаємо, Йовіч є одним з найбільших трансферних провалів мадридців. 3 роки тому "бланкос" віддали за зірку Айнтрахта 63 млн євро, але той зовсім не виправдав сподівань – всього 3 голи й 5 асистів. З "фіалками" нападник підписав контракт на 2 роки, Реал отримає 50% від наступного продажу.
Манчестер Юнайтед розгромив Ліверпуль у дебютному матчі Тен Хага – Фред вишукано покарав Аліссона