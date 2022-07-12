Товариський матч

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 4:0

Голи: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 33, Пеллістрі, 76

Ерік Тен Хаг на перший матч виставив сильний стартовий склад. Без Роналду, який не поїхав у Таїланд, без Магуайра, але зі всіма зірками атаки. Нідерландець спробував для початку зіграти зі звичною для вболівальників парою хавбеків Фред-Мактомінай, Рашфордом і Санчо на флангах та Бруну в ролі десятки.

Юрген Клопп навпаки з перших хвилин дав шанс молоді, доповнивши ноунеймів Хендерсоном, Аліссоном, Фірміно та Діасом. Саме колумбієць був найактивнішим серед мерсисайдців на старті. Загалом же рішення тренерів визначили картину першого тайму. Манчестер Юнайтед мав значну перевагу, яку і втілив на табло.

Експериментальний склад Ліверпуля тримав структуру, пресингував, намагався будувати атаки, але клас суперників давався взнаки. "Дияволи" все робили швидше та майстерніше. Санчо раннім голом відкрив рахунок, коли оборона Ліверпуля не впоралася з простим навісом Фернандеша.

Ліверпуль відповідав дальніми ударами Діаса, але Де Хеа був на висоті, ще й стійка виручила іспанця. Манчестер Юнайтед подвоїв перевагу – Марсьяль зіпсував хорошу комбінацію, але Фред з-за меж штрафного ефектно перекинув Аліссона, помітивши, що голкіпер пішов на перехоплення та загубив ворота.

Fred really just did this to put Manchester United 2-0 up against Liverpool #MUNLIV pic.twitter.com/C5D10xP14D — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 12, 2022

Ще до перерви МЮ забив третій, коли один з мерсисайдських Вільямсів грубо помилився, а Марсьяль реалізував вихід сам на сам. У другому таймі гра вирівнялася, адже сторони помінялися місцями – у Юнайтед вийшла молодь, а в Ліверпуля зірки. Команда Клоппа атакувала більше після появи Трента, Салаха та Нуньєса.

Але забити "скаузерам" так і не вдалося. А от Манчестер Юнайтед знайшов свій шанс. Байлі перехопив м'яч перед власним штрафним і протягнув його через пів поля, а далі юні Траоре та Пеллістрі оформили четвертий гол. Салах хотів забити гол престижу, однак влучив у стійку, а Нуньєс зарядив по горобцях. Чудовий зачин для Еріка Тен Хага в МЮ.