Контрольный матч

Фиорентина – Виченца – 7:0

Голы: Гонсалес, 40, Пьероцци, 42, Йович, 56, 68, 79, 84, Иконе, 58

Подопечные Винченцо Итальяно провели первый предварительный спарринг. Соперником была Виченца, представитель Серии С. Фиорентина не оставила на визави живого места, забив 7 мячей.

Реал отпустил 60-миллионный провал в Италию

Главным героем стал Лука Йович, оформивший покер в дебютном для себя поединке за Фиорентину. Одного тайма сербу было достаточно, чтобы забить больше, чем за 51 поединок в футболке Реала.

Напомним, Йович является одним из самых больших трансферных провалов мадридцев. 3 года назад "бланкос" отдали за звезду Айнтрахта 63 млн евро, но тот совсем не оправдал надежд – всего 3 гола и 5 ассистов. С "фиалками" нападающий подписал контракт на 2 года, Реал получит 50% от последующей продажи.