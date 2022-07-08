Реал на офіційному сайті підтвердив перехід 24-річного серба у Фіорентину.

Реал після прощання з Йовічем знайшов безкоштовного дублера для Бензема

Раніше ЗМІ описали цікаву схему трансферу. "Фіалки" не заплатять Реалу жодної копійки, але повинні віддати 50% з наступного продажу Йовіча. Особистий контракт нападника з Фіорентиною розрахований на 2 роки.

Йовіч є одним з найбільших провалів Реала. 3 роки тому мадридці віддали за зірку Айнтрахта 63 млн євро, але той зовсім не виправдав сподівань – всього 3 голи і 5 асистів у 51 матчі за "вершкових".

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