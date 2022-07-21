Роналду досі не повернувся в розташування манкуніанців, які вже активно готуються до нового сезону. Офіційна причина – сімейні обставини. Однак, за інформацією ЗМІ, Кріштіану налаштований покинути МЮ, щоб мати можливість грати в Лізі чемпіонів.

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Головною проблемою залишається відсутність пропозицій. Практично жоден топ-клуб не проявив зацікавленості у цьому переході попри всі старання Жорже Мендеша. Роналду навіть просився назад у Реал, повідомляє DefensaCentral. Проте Мадрид готовий дати португальцю роботу лише після завершення кар'єри гравця. Не вдалося домовитися і з Атлетіко.

Зазначається, що Кріштіану, аби наблизити трансфер, готовий удвічі знизити свою зарплату. Манчестер Юнайтед платить йому близько 30 млн євро на сезон. Поки Ерік Тен Хаг чекає на повернення 37-річного форварда, а його агенти продовжують перемовини з іншими клубами Європи.

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