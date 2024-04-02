"Коли не здоровий Степаненко, Кастільо в оренді в Партизані і ти не випускаєш на цю позицію Назарину, а системно награєш Криськіва...

"Роналду, дякуємо за перемогу": Бондаренко потролив Шведа після феєрії з Оболонню

Це сигнал – що Назарині потрібно шукати новий клуб", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Єгор перейшов у Шахтар з Зорі у вересні 2022 року за 800 тисяч євро. У поточному сезоні він провів за донеччан 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро. За збірну України провів 2 матчі.

Шахтар здобув сьому перемогу поспіль в УПЛ, розгромивши Оболонь – нестримний Швед оформив 2+1 та вилучення для суперника