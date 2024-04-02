"Когда не здоров Степаненко, Кастильо в аренде в Партизане и ты не выпускаешь на эту позицию Назарину, а системно наиграешь Крыськива...

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Это сигнал – что Назарине нужно искать новый клуб", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Егор перешел в Шахтер из Зари в сентябре 2022 года за 800 тысяч евро. В текущем сезоне он провел за дончан 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. За сборную Украины провел 2 матча.

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