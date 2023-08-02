"Я ніколи не був великим шанувальником Тьяго Алькантари. Він занадто часто травмується, не зміг потрапити в основу в минулому сезоні, коли був у хорошій формі, і коли на його позиції було набагато менше конкурентів.

Якщо влітку прийде хтось ще, наприклад, Мойзес Кайседо, Ромеу Лавіа або Орельєн Чуамені, конкуренція стане ще жорсткішою. До Ліверпуля також повернуться Кертіс Джонс, Харві Елліотт і Стефан Байчетіч – усім їм знадобиться ігровий час. Я не думаю, що Тьяго буде надто багато грати в наступному сезоні, навіть якщо буде перебувати в хорошій формі.

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Я впевнений, що є клуби, зацікавлені в Тьяго, і якщо він залишиться в Прем'єр-лізі, йому потрібно буде приєднатися до однієї з чотирьох найкращих команд, які багато володіють м'ячем, – таких як Ман Сіті або Арсенал. Чим більше у вас володіння м'ячем, тим краще грає Тьяго. Він не найкращий гравець у фазі без володіння м'ячем. Він гідний гравець для Ліверпуля, але не чудовий, як кажуть деякі", – цитує Хаманна Mirror.

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