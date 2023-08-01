Крайній термін літнього трансферного вікна в елітних лігах Європи – 1 вересня, тоді як клуби Саудівської Аравії можуть підписувати новачків до 20 вересня. Це означає, що клуби близькосхідних країн зможуть займатися трансферами після того, як вікно в Європі вже буде закрито.

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"Вплив Саудівської Аравії зараз просто величезний. Найгірше в цій ситуації те, що трансферне вікно в Саудівській Аравії відкрито на три тижні довше. Якщо я маю рацію, я чув щось подібне. Європі це не допоможе. Нам доведеться навчитися з цим справлятися. УЄФА і ФІФА мають знайти рішення для цього", – цитує Клоппа ВВС.

Ліверпуль влітку постраждав від переїздів гравців до Саудівської Аравії – Аль-Іттіфак підписав Джордана Хендерсона, а Аль-Іттіхад – Фабінью. Також Роберто Фірміно перейшов в Аль-Ахлі.

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