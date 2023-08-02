"Я никогда не был большим поклонником Тьяго Алькантары. Он слишком часто травмируется, и он не смог попасть в основу в прошлом сезоне, когда был в хорошей форме, и когда на его позиции было намного меньше конкурентов.

Если летом придет кто-то еще, например, Мойзес Кайседо, Ромеу Лавиа или Орельен Чуамени, конкуренция станет ещё жестче. В Ливерпуль также вернутся Кертис Джонс, Харви Эллиотт и Стефан Байчетич – всем им понадобится игровое время. Я не думаю, что Тьяго будет слишком много играть в следующем сезоне, даже если будет находиться в хорошей форме.

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Я уверен, что есть клубы, заинтересованные в Тьяго, и если он останется в Премьер-лиге, ему нужно присоединиться к одной из четырех лучших команд, которые много владеют мячом – таких как Ман Сити или Арсенал. Чем больше у вас владения мячом, тем лучше играет Тьяго. Он не самый лучший игрок в фазе без владения мячом. Он достойный игрок для Ливерпуля, но не отличный, как говорят некоторые", – цитирует Хаманна Mirror.

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