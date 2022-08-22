Півзахисник Барселони Педрі вражений формою Роберта Лєвандовскі, який у матчі проти Сосьєдада (4:1) оформив свої перші голи за каталонців.

"Йому 34 роки, а виглядає на 20. Збожеволіти, скільки голів він забиває і, перш за все, як він працює на команду. Він нам дуже допомагає.

Дебютні голи Лєвандовскі в Ла Лізі у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Барселона – 1:4

Це лише питання часу, коли ми ще краще зрозуміємо одне одного, і я думаю, що ми до цього прийдемо. Це чудова команда з молодими гравцями та більш досвідченими. Ми намагаємося давати поради одне одному", – наводить слова Педрі Goal.

Нагадаємо, перехід Лєвандовскі з Баварії коштував Барселоні 40 млн євро+10 млн у вигляді бонусів.

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