Полузащитник Барселоны Педри потрясен формой Роберта Левандовски, который в матче против Сосьедада (4:1) оформил свои первые голы за каталонцев.

"Ему 34 года, а выглядит на 20. Сойти с ума, сколько голов он забивает и, прежде всего, как он работает на команду. Он нам очень помогает.

Дебютные голы Левандовски в Ла Лиге в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Барселона – 1:4

Это только вопрос времени, когда мы еще лучше поймем друг друга, и я думаю, что мы к этому придем. Это отличная команда с молодыми игроками и более опытными. Мы стараемся давать советы друг другу", – приводит слова Педри Goal.

Напомним, переход Левандовски из Баварии стоил Барселоне 40 млн евро+10 млн в виде бонусов.

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