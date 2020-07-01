"Його "спускали" в дубль, але він максимально якісно тренувався": екс-легіонер Динамо шокував партнера професіоналізмом

Захисник СК Дніпро-1 Сергій Логінов пригадав досвід спільних тренувань з колишнім гравцем Динамо Папом Діакате.

"Трохи пограв з Папом Діакате, іноді його "спускали" з першої команди Динамо. У мене досить яскраве враження склалося про нього і його професіональний підхід до справи.

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Хоч і його, легіонера, через різні обставини "спускали" в дубль, але він максимально якісно тренувався, з повною відповідальністю ставився до кожної вправи. Це сильно залишилося в пам'яті, відтоді це для мене приклад, як потрібно працювати, незалежно від умов. Дуже кваліфікований футболіст", – сказав Логінов в коментарі YouTube-каналу СК Дніпро-1.

Нагадаємо, сенегалець перебував у структурі київського Динамо у 2007-2011 роках. За цей час Діакате двічі побував в оренді – спочатку в Сент-Етьєні, а потім захищав кольори Ліона. У 2011 році захисник перейшов у Гранаду за 4,5 млн євро.

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