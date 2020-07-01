"Его "спускали" в дубль, но он качественно тренировался": экс-легионер Динамо шокировал партнера профессионализмом

Защитник СК Днепр-1 Сергей Логинов вспомнил опыт совместных тренировок с бывшим игроком Динамо Папом Диакате.

"Немного поиграл с Папом Диакате, иногда его "спускали" из первой команды Динамо. У меня достаточно яркое впечатление сложилось о нем и его профессиональном подходе к делу.

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Хотя и его легионера, в силу разных обстоятельств "спускали" в дубль, но он максимально качественно тренировался с полной ответственностью относился к каждому упражнению. Это сильно осталось в памяти, с тех пор это для меня пример, как нужно работать, независимо от условий. Очень квалифицированный футболист", – сказал Логинов в комментарии YouTube-каналу СК Днепр-1.

Напомним, сенегалец находился в структуре киевского Динамо в 2007-2011 годах. За это время Диакате дважды побывал в аренде – сначала в Сент-Этьене, а затем защищал цвета Лиона. В 2011 году защитник перешел в Гранаду за 4,5 млн евро.

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