Екс-легіонер Динамо побився з власною дружиною – з'явилось скандальне відео

Атакувальний півзахисник Палмейраса Дуду вляпався в дуже неприємну історію.

Камери зафіксували, як 28-річний бразилець з'ясовував стосунки з колишньою дружиною.

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Пара про щось гаряче спілкувалася на вулиці, а потім Дуду раптово застрибнув у автомобіль. Дівчині це вкрай не сподобалось, тому вона кинулася слідом. Вже в салоні машини зав'язалася бійка, яку ледь змогли зупинити знайомі гравця Палмейраса і його екс-дружини.

Додамо, що Дуду виступав у складі київського Динамо з 2011 по 2015 роки, після чого повернувся на батьківщину.

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