Гравець Кордоби не виходить на зв'язок з ранку 12 жовтня. Прієто після вечірки у Севільї мав повернутися додому, але запізнився на поїзд і з розрядженим телефоном не зміг контактувати з близькими. Поліція четвертий день займається пошуками 18-річного хлопця, Кордоба у соцмережах просить про допомогу, але поки все марно.

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"Він був безпорадний, не міг навіть зателефонувати чи придбати квиток. Я зазирнула в обліковий запис, щоб дізнатися, чи купив він ще один квиток. Альваро розповів свою ситуацію провідниці, але його проігнорували.

Йому довелося шукати інший спосіб дістатися Кордови. Він не збирався йти пішки, напевно, спробував автостоп. Якщо якась машина зупинилась, то одне з двох – його забрали в цю машину і щось зробили, або його могла збити машина", – припустила мати Прієто у коментарі Onda Cero.

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