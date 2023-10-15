Игрок Кордобы не выходит на связь с утра 12 октября. Прието после вечеринки в Севилье должен был вернуться домой, но опоздал на поезд и с разряженным телефоном не смог контактировать с близкими. Полиция четвертый день занимается поисками 18-летнего парня, Кордоба в соцсетях просит о помощи, но пока все напрасно.

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"Он был беспомощен, не мог даже позвонить или приобрести билет. Я заглянула в аккаунт, чтобы узнать, купил ли он еще один билет. Альваро рассказал свою ситуацию проводнице, но его проигнорировали.

Ему пришлось искать другой способ добраться до Кордовы. Он не собирался идти пешком, наверное, попробовал автостоп. Если какая-то машина остановилась, то одно из двух – его забрали в эту машину и что-то сделали, или его могла сбить машина", – допустила мать Прието в комментарии Onda Cero.

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