Кордова перебуває у напруженні через ситуацію навколо гравця молодіжної команди.

Альваро Прієто вже понад добу не виходить на зв'язок з близькими та представниками клубу, інформує Marca.

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Юний футболіст вирушив до Севільї на вечірку з друзями. Компанія відпочивала у нічному клубі, а потім спокійно дісталася домівки. Негаразди почались, коли 18-річний Прієто зранку у четвер (12 жовтня) пішов на вокзал Санта-Хуста. Хлопець запізнився на свій поїзд о 7:30 і намагався дочекатися наступного. Працівники вокзалу вигнали його на вулицю після спроби заскочити у вагон "зайцем".

Телефон Прієто розрядився, тому він не міг зв'язатися з друзями чи батьками. Востаннє його зафіксували камери вокзалу, а один зі свідків сказав, що бачив схожу людину на сусідній вулиці.

Батьки звернулися до поліції через 6 годин після останнього контакту зі сином. Кордоба скасувала тренування молодіжної команди і перенесла найближчий матч. Клуб третього дивізіону Іспанії просить усіх небайдужих допомогти з пошуками Прієто.

Álvaro Prieto, jugador del #JuvenilACCF, ha desaparecido esta mañana en Sevilla.



La última vez que fue visto fue a las 09:30 h en la estación de Santa Justa.



Vestía pantalón beige y camisa verde.



Se agradece máxima difusión para ayudar a encontrarlo.



Si sabes dónde… pic.twitter.com/1zLkwKnMnq — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 12, 2023

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