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Йода, який виступав за Карпати, став гравцем іспанського Расінга

14:24 600 Читать на русском
Йода, який виступав за Карпати, став гравцем іспанського Расінга
Карім Йода / фото: Расінг

Колишній гравець львівських Карпат Карім Йода продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Французький хавбек підписав з Расінгом із Сантандера контракт до кінця сезону 2020/2021, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, Расінг в минулому сезоні став переможцем групи 2 Сегунди Б, а у плей-офф дістався фіналу, здобувши право виступати у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, 30-річний вінгер приєднався до Карпат взимку цього року, за цей час Йода зіграв у зеленій футболці 11 матчів в усіх турнірах, де забив гол та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Іспанія Карім Йода Карім Йода Карпати Карпати Расінг Расінг
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