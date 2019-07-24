Йода, який виступав за Карпати, став гравцем іспанського Расінга

Колишній гравець львівських Карпат Карім Йода продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Французький хавбек підписав з Расінгом із Сантандера контракт до кінця сезону 2020/2021, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, Расінг в минулому сезоні став переможцем групи 2 Сегунди Б, а у плей-офф дістався фіналу, здобувши право виступати у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, 30-річний вінгер приєднався до Карпат взимку цього року, за цей час Йода зіграв у зеленій футболці 11 матчів в усіх турнірах, де забив гол та віддав 3 результативні передачі.

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