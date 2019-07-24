Йода, который выступал за Карпаты, стал игроком испанского Расинга

Бывший игрок львовских Карпат Карим Йода продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Французский хавбек подписал с Расингом из Сантандера контракт до конца сезона 2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, Расинг в прошлом сезоне стал победителем группы 2 Сегунды Б, а в плей-офф добрался до финала, одержав право выступать во втором по рангу дивизионе чемпионата Испании.

Напомним, 30-летний вингер присоединился к Карпатам зимой этого года, за это время Йода сыграл в зеленой футболке 11 матчей во всех турнирах, где забил гол и отдал 3 результативные передачи.

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