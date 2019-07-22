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Карпати оголосили про перехід вихованця Динамо

17:05 76 Читать на русском
Карпати оголосили про перехід вихованця Динамо
Артем Козак / фото: Арсенал-Київ

Півзахисник Артем Козак продовжить кар'єру у Карпатах.

Львів'яни уклали контракт з 21-річним футболістом на 2 сезони, повідомляє прес-служба "левів". За Карпати Козак, який є вихованцем київського Динамо, виступатиме під 14-им номером на футболці.

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До слова, у 2016-му році Артем підписав контракт з грецьким ПАОКом. Однак виступав за молодіжну команду греків, з якою грав у Юнацькій Лізі УЄФА.

На початку 2019-го року перебрався у Арсенал-Київ, у футболці якого дебютував в українській Прем’єр-лізі.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Карпати Карпати Артем Козак Артем Козак
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