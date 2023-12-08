Украинский полузащитник Денис Кузик рассказал о подробностях перехода в Кривбасс в летнее трансферное окно.

– Как вообще развивалась история с переходом в Кривбасс?

– На тот момент у меня был действующий контракт с Динамо. Я должен был ехать на сборы, а перед самым отъездом сказали, что не еду. Позвонил агенту, и он принялся искать варианты. Через некоторое время поступило предложение от Кривбасса. Я согласился, потому что знал некоторых ребят в команде. Меня заверили, что команда ставит амбициозные цели. Так я очутился в Кривом Роге.

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– Кроме Кривбасса у вас были варианты с другими клубами?

– Ездил в расположение Зари на сборы с Яциком и Болем. Прошел сборы, но что-то не сложилось. С Ворсклой не сошлось.

– Динамо не оставляло за собой право выкупить вас у Кривбасса?

– Нет. На сегодняшний день я полноценный игрок Кривбасса, – цитирует Кузика издание Украинский футбол.

Напомним, Кривбасс является лидером украинской Премьер-лиги. После 16 сыгранных матчей команда Юрия Вернидуба имеет в своем активе 33 турнирных балла.