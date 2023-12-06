– Володимире Володимировичу, чи правда, що на грі проти Миная були присутні скаути Базеля?

– Наскільки мені відомо, так. Дивились наживо. Але й іншими нашими гравцями стежать скаути. Не тільки за Дібанго.

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– Іван наразі не є повноцінним футболістом Кривбаса. Опція його викупу вже активована?

– Ця опція буде активована, скоріш за все, у зимове трансферне вікно. Але у нас є опція викупу як зимою, так і влітку. Безпосередньо ми з тренерським штабом та президентом будемо вирішувати, коли саме її активувати. Попереду перемовини з Левадією, самим футболістом. Тому ще зарано про це розмовляти. Найголовніше – вона є. Далі вже юридичні справи.

– Чи можемо ми наразі говорити про інші клуби, які проявляють зацікавленість у Дібанго?

– Так, дуже великий інтерес до Івана, багатьох інших наших гравців з боку інших клубів. Кривбас наразі – лідер УПЛ, тому це не дивно.

– Багато чуток і роздумів ходить стосовно ймовірної суми трансферу. Чи є якийсь мінімум, за який клуб міг би погодитись відпустити одного з лідерів сьогоднішнього Кривбаса – Івана Дібанго?

– Цей мінімум залежить від президента клубу. Але однозначно ця сума буде більше, ніж зараз пропонують клуби. У нас вже зараз є деякі пропозиції. Не тільки по одному гравцю, по деяких. Наразі Кривбас ставить перед собою завдання – потрапляння до єврокубків. Тому все буде вирішувати президент у комунікації з головним тренером клубу, – сказав Баєнко прес-службі Кривбаса.

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