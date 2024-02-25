"Взимку ми підписали двох бразильців – Гомеса та Кевіна. За одного ми заплатили 12 мільйонів євро, за другого 12 млн + 3 млн бонусами. Кевін – молодий вінгер з фантастичним потенціалом, а Гомес – ще молодший і не менш потужний півзахисник.

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Клуб зберігає надзвичайно високі стандарти, попри всі проблеми, з якими ми живемо стільки років. Для нас головне, щоб ці молоді футболісти хотіли приїхати. Вони обирають Шахтар, а не інші європейські клуби, тому що знають, що ми пропонуємо їм на полі. Їм байдужа війна. Ми граємо в красивий і сучасний футбол, ми молоді й дуже амбітні", – цитує Срну Sportske novosti.

Нагадаємо, попри заяви керівництва клубу про створення найсильнішого Шахтаря за всю історію, клуб вже встиг вилетіти з Ліги Європи, не зумівши пройти Марсель.

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