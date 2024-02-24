Спортивний директор "гірників" Даріо Срна підтвердив переговори щодо 21-річного півзахисника Мартіна Батуріни з Динамо Загреб.

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"Я розмовляв з Мартіном та його батьком, ясно представив їм наш проект та бачення. Втім, переважало те, що вони не хотіли стикатися з невизначеністю, яку несе війна в Україні. Мартін – винятковий талант, справжня перлина, тому ми були готові заплатити великі гроші", – зізнався Срна в інтерв'ю Sportske novosti.

Додамо, що Батуріна вважається головним талантом хорватського футболу і спадкоємцем Луки Модріча. На молодого хавбека полюють статусні клуби Європи, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро. У нинішньому сезоні талант провів за Динамо 33 матчі, оформивши 3 голи та 3 асисти.

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