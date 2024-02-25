"Зимой мы подписали двух бразильцев – Гомеса и Кевина. За одного мы заплатили 12 миллионов евро, за второго 12 млн + 3 млн бонусами. Кевин – молодой вингер с фантастическим потенциалом, а Гомес – еще моложе и не менее мощный полузащитник.

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Клуб сохраняет очень высокие стандарты, несмотря на все проблемы, с которыми мы живем столько лет. Для нас главное, чтобы эти молодые футболисты хотели приехать. Они выбирают Шахтер, а не другие европейские клубы, потому что знают, что мы предлагаем им на поле. Им безразлична война. Мы играем в красивый и современный футбол, мы молоды и очень амбициозны", – цитирует Срну Sportske novosti.

Напомним, несмотря на заявления руководства клуба о создании сильнейшего Шахтера за всю историю, клуб уже успел вылететь из Лиги Европы, не сумев пройти Марсель.

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