"Тренування проходило в нормальній атмосфері, але в якийсь момент з'явилася група людей, яка вирішила агресивно атакувати тренерський штаб і гравців.

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Мої футболісти продемонстрували єдність. Я сам виріс на вулиці і знаю, як поводитися в таких ситуаціях, вмію ухилятися, вмію давати удар.

Ми не почувалися в безпеці. Проблема в тому, що клуб не забезпечив належної безпеки під час тренувань. Цього не повинно було статися", – цитує Хацкевича журналіст Пйотр Слонка у своєму Telegram-каналі.

До слова, інформацію про побиття вже підтвердили у польському клубі. Наразі не відомо, наскільки серйозних пошкоджень зазнав екс-тренер Динамо.

Нагадаємо, Хацкевич очолив польський клуб у січні 2024 року, підписавши контракт до завершення поточного сезону. Після 25-ти турів Заглємбе у турнірній таблиці другого за силою дивізіону йде останнім, набравши 13 очок. Від рятівної 15-ї сходинки він відстає на 12 пунктів.

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