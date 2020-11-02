"В силу разных причин из состава Шахтера и Динамо выпала группа футболистов, и нашим грандам, у которых сейчас, учитывая Лигу чемпионов, очень насыщенный рабочий график, приходится непросто.

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Однако, я хочу обратиться к руководителям Шахтера и Динамо с просьбой выработать иное отношение к арендованным футболистам и позволять им играть против своих клубов. Я убежден, что Остап Маркевич и игроки Мариуполя хотели сыграть против Шахтера основным составом, и, думаю, были разочарованы невозможностью это сделать.

Арендованные у Шахтера и Динамо игроки должны играть против Шахтера и Динамо! Так было бы интереснее и полезнее для самих футболистов, которые хотят вернуться из аренды, доказав своим клубам свой класс", – сказал Езерский в комментарии изданию Footboom.

Напомним, после 8-ми туров Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 20 очков. Шахтер идет вторым, отставая на 4 пункта.

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