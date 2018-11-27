Єзерський: Шахтар може обіграти Хоффенхайм, "гірники" не залишаться без єврокубкової весни

Екс-захисник донецького Шахтаря Володимир Єзерський поділився очікуваннями від матчу донеччан з Хоффенхаймом у 5 турі Ліги чемпіонів.

"Ми всі розуміємо, що група у Шахтаря складна. До того ж, це вже не той Шахтар, який виступав в Лізі чемпіонів рік тому. У команду прийшли молоді виконавці – без досвіду, не розуміють до кінця принципів ведення гри. Вони спочатку поринули в чемпіонат України, в якому немає достатньої кількості міцних команд, а значить, ритму і динаміки боротьби, а потім вже в Лігу чемпіонів.

Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Я бачив нарізку ігор Хоффенхайма. Знаю, що останні матчі вони не програють і дуже потужно виступають вдома. Думаю, "гірникам" потрібно почати від оборони і чекати свого шансу на контратаках.

Якщо орієнтуватися на третє місце в квартеті Ліги чемпіонів, то в підсумку можна залишитися і без Ліги Європи. Не потрібно заздалегідь здаватися – краще зробити правильні висновки. "Гірникам" необхідно колективно працювати не тільки на атаку, але і на оборону.

Топ-суперником в нашій групі є тільки Манчестер Сіті, інші – кваліфіковані команди, але з ними цілком можна грати і брати свої три очки. Вважаю, що Шахтар не повинен залишитися без єврокубкової весни", – сказав Єзерський порталу Команда 1.

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