Єзерський: Нічого страшного, якщо гравці Динамо влаштують чемпіонський коридор для Шахтаря

Колишній гравець Динамо та Шахтаря Володимир Єзерський прокоментував майбутній фінал Кубка України, а також можливість проведення чемпіонського коридору для "гірників".

"Ми можемо тільки порадіти за Інгулець. Все-таки команда з Першої ліги дійшла до фіналу. По дорозі до цього історичного матчу також виникало запитання "чи є шанси?". Звичайно є. Тим більше, фінал складається з однієї гри. Попередні команди, які зустрічалися з Інгульцем, мабуть, теж були фаворитами, але саме Інгулець пройшов далі.

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Але, звичайно, Шахтар дуже складний суперник. Я впевнений, що гравці і тренерський штаб "гірників" зроблять висновки з попередніх ігор, і у них не буде недооцінки суперника. Питання в тому, чи зможуть впоратись психологічно гравці Інгульця, адже вони вже досягли великого успіху, дійшовши до фіналу, для них це вже перемога.

Важливо, щоб хлопці були розкуті і вийшли грати, як з попередніми командами, адже ми розуміємо, що рівень Першої ліги і фінал Кубка – абсолютно різні речі. Якщо впораються з психологічним тиском – буде цікава гра. Якщо ж ні, то впевнений, що Шахтар без проблем переможе.

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Чемпіонський коридор – це приємна традиція в європейському футболі. Після виходу на футбольне поле друзів немає, але треба поважати суперника. І якщо, наприклад, в цьому році Шахтар стане чемпіоном, то нічого страшного, якщо їм зроблять коридор. Якщо в наступному році Динамо, або будь-яка інша команда, стане чемпіоном, то треба визнати це і порадіти за них", – розповів Єзерський у коментарі segodnya.ua.

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