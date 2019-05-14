Шахтар – Інгулець: Дем'яненко не вірить у сенсацію від першолігової команди

Легенда Динамо Анатолій Дем'яненко поділився очікуваннями від майбутнього фіналу Кубка України Шахтар – Інгулець.

"Можу сказати, що команди учасниці фінальної гри різняться в рівні майстерності гравців. "Гірники" протягом багатьох років стабільно беруть участь в різних кубкових турнірах, в тому числі і під егідою УЄФА.

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У колектива Паулу Фонсеки добре поставлена ​​командна гра, а лінія атаки Шахтаря на даний момент – найкраща серед команд УПЛ. Інгулець же дійшов до фіналу завдяки самовіддачі, величезному бажанні перемогти, при цьому дотримуючись ігрової дисципліни.

Існує думка, що у футболі все може бути, але тільки не в цьому випадку. На мій погляд, Шахтар в цьому сезоні зуміє покласти золоті медалі першості УПЛ в Кубок України, одержавши перемогу в фіналі Кубка", – поділився Дем'яненко в коментарі FootBoom.

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