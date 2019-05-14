Езерский: Ничего страшного, если игроки Динамо устроят чемпионский коридор для Шахтера

Бывший игрок Динамо и Шахтера Владимир Езерский прокомментировал предстоящий финал Кубка Украины, а также возможность проведения чемпионского коридора для "горняков".

"Мы можем только порадоваться за Ингулец. Все-таки команда из Первой лиги дошла до финала. По дороге к этому историческому матчу также возникал вопрос "есть ли шансы?". Конечно есть. Тем более финал состоит из одной игры. Предыдущие команды, которые встречались с Ингульцом, видимо, тоже были фаворитами, но именно Ингулец прошел дальше.

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Но, конечно, Шахтер очень сложный соперник. Я уверен, что игроки и тренерский штаб "горняков" сделают выводы из предыдущих игр и у них не будет недооценки соперника. Вопрос лишь в том, смогут ли справиться психологически игроки Ингульца, ведь они уже достигли большого успеха, дойдя до финала, для них это уже победа.

Важно, чтобы ребята были раскованы и вышли играть, как с предыдущими командами, ведь мы понимаем, что уровень Первой лиги и финал Кубка – совершенно разные вещи. Если справятся с психологическим давлением – будет интересная игра. Если нет, то я уверен, что Шахтер без проблем победит.

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Чемпионский коридор – это приятная традиция в европейском футболе. После выхода на футбольное поле друзей нет, но надо уважать соперника. И если, например, в этом году Шахтер станет чемпионом, то ничего страшного, если им сделают коридор. Если в следующем году Динамо или любая другая команда станет чемпионом, то надо признать это и порадоваться за них", – рассказал Езерский в комментарии segodnya.ua.

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