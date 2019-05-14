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Лавриненко: Інгулець не має досвіду виступів з таким суперником і в такій атмосфері

14 травня 09:37 303 Читать на русском
Лавриненко: Інгулець не має досвіду виступів з таким суперником і в такій атмосфері
Сергій Лавриненко / фото: ФК Інгулець

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко розповів про підготовку до фіналу Кубка України проти Шахтаря.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Ми розуміємо, з командою якого рівня граємо. Шахтар – багаторазовий володар Кубка і чемпіон нашої країни. Розуміємо силу цього суперника, але готуємося і налаштовуємося.

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Основний аспект – психологічна підготовка. У нас немає досвіду виступів з таким суперником і в такій атмосфері, яка буде на фіналі. Статус фіналу Кубка – це вже хвилюючий захід.

Гра о дев'ятій вечора, повні трибуни на стадіоні – думаю, основним моментом є те, щоб хлопці були більш-менш спокійні в такій ситуації", – розповів Лавриненко в коментарі ФутболNews.

Нагадаємо, фінал Кубка України Інгулець – Шахтар відбудеться 15 травня. Початок гри о 21:00.

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Шахтар Шахтар Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар -- --------- Сергій Лавриненко
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