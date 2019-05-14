"Мені казали: "Навіщо тобі той Кубок України?": президент Інгульця "запалює" перед фіналом проти Шахтаря

Олександр Поворознюк відповів на кілька запитань "Футбол 24" напередодні вирішального матчу за Кубок України.

– Олександре Григоровичу, як у вас із настроєм?

– Настрій просто чудовий!

– Чи відчуваєте фінальний ажіотаж?

– Абсолютно не відчуваю. На душі поки що все спокійно. От якраз зовсім не хвилююсь. Ми вже здійснили подвиг.

– Поділіться останніми новинами з команди.

– Все рівно, все спокійно. Є деякі проблеми, але, вважаю, буде неправильно розкривати всі карти перед таким матчем. Готуємось у звичайному режимі.

Поворознюк: УЄФА візьме допінг-проби у гравців Інгульця, Шахтар думає, що ми тут всі живемо на кокаїні

– Чи є в Інгульця якийсь особливий ритуал перед матчами?

– Ритуал один: не дивлячись, який це матч – товариський чи офіційний – виходити, як на останній, вирішальний бій. Ось і все. Мені казали: "Навіщо тобі той Кубок? Яка різниця, коли вилітати – у чвертьфіналі чи півфіналі?". Але ми виходили і билися. І саме завдяки цьому ми зараз у фіналі.

– Ваш секрет успіху – який він?

– Секрет успіху? Стабільна фінансова ситуація та неймовірна віддача в кожному матчі.

– Матч із Оболонню – камбек вашої команди з 0:2 до 3:2. Наскільки ця емоційна перемога підняла дух Інгульця?

– Вирвати перемогу в такому матчі – це щось неймовірне.

"Нас просто вбили": Оболонь-Бровар обурена суддівством у матчі з Інгульцем – скандал у Першій лізі

– Чи залишилися емоції на Шахтар?

– Звичайно (в оригіналі прозвучало колоритне "канєєєєшно", – Футбол 24). Це – неймовірні емоції.

– Запоріжжя для вас – фартове?

– Думаю, так. Пам'ятаю, ще коли ми були в аматорах, то грали тут проти Зорі. Тоді Зоря вийшла в зірковому складі, увесь матч тиснула, були і пенальті в наші ворота, і поперечини... Але наприкінці матчу Інгулець забив і ми перемогли. За це ми й любимо футбол. Будемо виходити і гнути свою лінію, а там подивимось.

– Хто вже встиг побажати вам перемоги над Шахтарем?

– Телефонують і пишуть постійно. Ось по своєму Facebook і по дзвінках складається враження, що за Інгулець вболіватиме 90 відсотків глядачів на стадіоні. І це вже приємно.

Костянтин Кваша, спеціально для Футбол 24

"Ми – український Аякс". Герой Інгульця – про сенсаційний вихід у фінал Кубка України і побоїще фанатів Зорі