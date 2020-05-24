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Єзерський дав свій прогноз щодо боротьби за друге місце УПЛ – Динамо матиме лише одного конкурента

10:40 28 Читать на русском
Єзерський дав свій прогноз щодо боротьби за друге місце УПЛ – Динамо матиме лише одного конкурента
Володимир Єзерський / Сайт УАФ

Екс-захисник збірної України та низки вітчизняних клубів Володимир Єзерський переконаний, що "срібло" УПЛ розіграють дві команди.

"У Динамо багато кваліфікованих виконавців, але сама команда чомусь не відрізняться стабільністю... З приходом Віктора Скрипника на посаду головного тренера Зорі, луганці заблищали трохи іншими фарбами. Тому, думаю, що саме Зоря і Динамо розіграють срібні медалі. Десна і Олександрія вноситимуть корективи в цю боротьбу, але вище четвертого місця їм піднятися не вдасться.

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Ви знаєте, мені чомусь здається, що і в нижній шістці боротьба буде цікава. Крім Карпат, всі команди можуть поборотися за участь в плей-офф за путівку в Лігу Європи. А взагалі, в нинішній ситуації важливо, щоб все прийшло в норму", – підкреслив Єзерський в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, чемпіонат України призупинили близько двох місяців тому через спалах коронавірусу. Після 23-х турів УПЛ Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками, Десна має на три очки менше, Олександрія – на шість.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Володимир Єзерський Володимир Єзерський
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