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Езерский дал свой прогноз относительно борьбы за второе место УПЛ – Динамо будет иметь только одного конкурента

10:40 42 Читати українською
Езерский дал свой прогноз относительно борьбы за второе место УПЛ – Динамо будет иметь только одного конкурента
Владимир Езерский / Сайт УАФ

Экс-защитник сборной Украины и ряда отечественных клубов Владимир Езерский убежден, что "серебро" УПЛ разыграют две команды.

"У Динамо много квалифицированных исполнителей, но сама команда почему-то не отличатся стабильностью ... С приходом Виктора Скрипника на пост главного тренера Зари, луганчане заблестели немного другими красками. Поэтому, думаю, что именно Заря и Динамо разыграют серебряные медали. Десна и Александрия будут вносить коррективы в эту борьбу, но выше четвертого места им подняться не удастся.

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Вы знаете, мне почему-то кажется, что и в нижней шестерке борьба будет интересной. Кроме Карпат, все команды могут побороться за участие в плей-офф за путевку в Лигу Европы. А вообще, в нынешней ситуации важно, чтобы все пришло в норму", – подчеркнул Езерский в комментарии Команда№1.

Напомним, чемпионат Украины приостановили около двух месяцев назад из-за вспышки коронавируса. После 23-х туров УПЛ Заря расположилась на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям, Десна имеет на три очка меньше, Александрия – на шесть.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Владимир Езерский Владимир Езерский
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