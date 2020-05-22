"Коли Зоря водить киян за ніс – це удар": Морозюк оцінив шанси Скрипника очолити Динамо

Український захисник турецького Різеспора Микола Морозюк уважно стежить за успіхами своєї колишньої команди.

"Виліт Динамо з Ліги Європи шоком не став. Я знаю, як вони провели кожен матч в групі. Мені було боляче дивитися, як складався для них груповий турнір, як вони вели боротьбу за друге місце. Необхідні кардинальні зміни.

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Потрібно вносити щось нове. За останні роки в Динамо давали результат ті, хто приходив з новими ідеями. Я теж можу стати тренером, сповідувати динамівський стиль... Ну який динамівський стиль? Якби Лобановський був живий в наш час, його бачення футболу кардинально відрізнялося б від того, що було 20 років тому. Дехто так і залишився в 1998 році.

Скрипник в Динамо? Коли Зоря під його керівництвом водить за ніс Динамо – це удар по самолюбству. Коли твої конкуренти грають на голову вище, граючи в іншій команді", – сказав Морозюк у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, після 23 турів Зоря посідає другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 46 очок, Динамо йде третім. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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