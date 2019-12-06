Євтушенко: Боротьба за перше місце УПЛ ще не завершена

Вадим Євтушенко, який працює асистентом головного тренера Динамо Олексія Михайличенка, поділився думками щодо матчу 17 туру УПЛ проти Зорі і перспектив киян у боротьбі за чемпіонський титул.

"Очікування від Зорі? Це добре, що в українському футболі з'являються команди, чия гра відрізняється від гри основної маси клубів. В цьому немає нічого надприродного, чогось нового або чогось, про що інші команди не знають.

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Головний тренер підібрав модель гри, яка підходить тій групі футболістів, яка у нього є. Зоря непогано виглядає, ми раді, що і наші динамівські футболісти внесли свою частку в результати луганської команди цього сезону.

Чемпіонат ще не закінчений, тому і боротьба за перше місце – теж. Поки ще є теоретичні шанси (і не тільки теоретичні) – боротьба триває. Ми сподіваємося, що інші команди будуть також боротися з Шахтарем, як і з нами, в повну силу. Два матчі в УПЛ в цьому році мають важливе значення для нас. Як в плані турнірної таблиці, так і в плані психології", – цитує Євтушенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, наразі саме Динамо є головним переслідувачем Шахтаря у турнірній таблиці УПЛ, однак відрив "гірників" доволі значний – 11 очок.

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