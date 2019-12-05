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"Від Динамо не варто вимагати виконання великих завдань", – Кополовець назвав причини проблем київського клубу

21:57 515 Читать на русском
"Від Динамо не варто вимагати виконання великих завдань", – Кополовець назвав причини проблем київського клубу
Михайло Кополовець / фото з відкритих джерел

Півзахисник та спортивний директор Миная Михайло Кополовець назвав причини неоднозначних результатів київського Динамо в поточному сезоні.

"Київським гравцям бракує досвіду і майстерності. У команді немає харизматичного лідера, це теж проблема. Ми багато критикували Артема Мілевського, але він запалював на полі, надихав інших. Нині таких яскравих постатей немає.

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Я вважаю, що від Динамо не варто вимагати виконання великих завдань. Якщо кияни навіть обіграють Лугано, то навряд чи зайдуть далеко в Лізі Європи. Клуб узяв курс на омолодження, значних придбань не робить. Динамо вже не таке сильне, яким було п'ять років тому. І з цим треба змиритися", – цитує Кополовця Ескпрес.

Нагадаємо, для виходу в плей-офф Ліги Європи киянам необхідно обігрувати Лугано з якомога більшим рахунком. В паралельному матчі зустрінуться Копенгаген і Мальме, і існує можливість, що путівка у весняну стадію турніру буде залежати від різниці забитих та пропущених м'ячів.

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