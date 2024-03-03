Контракт Лонвейка належить киянам, але в січні він перейшов до Фортуни Сіттард на правах оренди. Він уже провів 7 матчів за нову команду, але до сьогодні робив це не дуже впевнено – відзначився лише вилученням.

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Повернення після дискваліфікації виявилося чудовим, хоча Лонвейк уже на 2-й хвилині матчу проти Ексельсіора отримав жовту картку. Зате на 13-й в його активі вже був дебютний гол за Фортуну. Та ще й який – Джастін переправив м'яч у сітку ударом п'ятою. Ще через дві хвилини він ще й асист оформив. У підсумку, Фортуна перемогла з рахунком 5:2.

Цікаво, що у складі Динамо Лонвейк 18 разів виходив на поле в офіційних матчах і встиг записати у свій актив все ті ж гол і асист.