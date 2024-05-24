Джастин Лонвейк после арендных скитаний в Бенилюксе вынужден вернуться в Киев и отрабатывать контракт с Динамо.

Фортуна Ситтард опубликовала список игроков, которые покинут клуб этим летом. Среди них оказался и Джастин Лонвейк – арендованный из киевского Динамо хавбек.

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Полузащитник провёл в нидерландском клубе 16 матчей, забив 3 гола и отдав 3 голевых передачи. У середняка Эредивизи не было опции выкупа динамовца. Официальний сайт Фортуны сообщает, что 24-летний голландец вернется в Динамо – контракт с киевлянами действует до 30 июня 2027 года.

Первую часть сезона 2023/24 Лонвейк также провёл в аренде, выступая за бельгийский Андерлехт. Там у Джастина дела обстояли намного хуже – атакующий хавбек набрал всего 39 минут в трех матчах.

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