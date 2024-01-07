ЧФР Клуж підписав контракт з екс-хавбеком Наполі, Торіно та Емполі Омаром Ель Каддурі, який може відчути на собі наслідки провального перебування Євгена Коноплянки в Румунії.

Омар Ель Каддурі приєднався до ЧФР Клуж вільним агентом одразу після відходу Коноплянки з клубу. Марокканець зароблятиме 15 тисяч євро на місяць в перший рік, 20 тисяч – у другий, і 22 – в третій, повідомляє Fanatik.

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Проте, в його угоді є так зване "правило Коноплянки". Якщо гравець не зіграє за Клуж до кінця сезону 10 матчів, то клуб має право розірвати контракт в односторонньому порядку.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Клуж влітку 2023-го, підписавши контракт до 30 червня 2025 року, однак покинув румунський клуб достроково (він лише 4 рази виходив на поле, провівши сумарно 54 хвилини). Transfermarkt оцінює 34-річного вінгера у 250 тисяч євро.

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