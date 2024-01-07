ЧФР Клуж подписал контракт с экс-хавбеком Наполи, Торино и Эмполи Омаром Эль Каддури, который может ощутить на себе последствия провального пребывания Евгения Коноплянки в Румынии.

Омар Эль Каддури присоединился к ЧФР Клуж свободным агентом сразу после ухода Коноплянки из клуба. Марокканец будет зарабатывать 15 тысяч евро в месяц в первый год, 20 тысяч – во второй, и 22 – в третий, сообщает Fanatik.

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Однако, в его соглашении есть так называемое "правило Коноплянки". Если игрок не сыграет за Клуж до конца сезона 10 матчей, то клуб имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Напомним, Коноплянка перешел в Клуж летом 2023-го, подписав контракт до 30 июня 2025 года, однако покинул румынский клуб досрочно (он лишь 4 раза выходил на поле, проведя суммарно 54 минуты). Transfermarkt оценивает 34-летнего вингера в 250 тысяч евро.

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