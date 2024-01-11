Український півзахисник Легії Ігор Харатін переведений в дубль варшавського клубу, повідомляє Sport.tvp.pl.

Легенда Динамо отримав сенсаційний варіант в Україні – темна конячка УПЛ хоче повернути хавбека з Європи

28-річний хавбек перебрався у польську команду з Ференцвароша у вересні 2021 року за 900 тисяч євро, однак так і не зміг стати гравцем основи. Щобільше, криза продовжилась настільки, що наш земляк взагалі не був заявлений на поточний сезон, зігравши лише 8 матчів у дублі.

За інформацією джерела, відтепер він буде повноцінно грати за Легію-2, яка виступає у четвертому за силою дивізіоні Польщі.

До слова, контракт Харатіна чинний до 30 червня 2024 року, тож якщо українець знайде собі інший варіант продовження кар'єри, йому не перешкоджатимуть у трансфері (чимала зарплата Ігоря суттєво розвантажить клубний бюджет).

Нагадаємо, Харатін – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст та Зорю. У збірній України провів 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч.

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