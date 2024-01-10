Екс-воротар Динамо Максим Коваль прокоментував новину про його трансфер до Каламати, яка виступає в другому дивізіоні Греції.

Грецька Каламата на своєму офіційному сайті повідомила про трансфер Максима Коваля, проте воротар заперечив цю інформацію.

Екс-воротар Динамо несподівано перебрався до Греції

"Я нічого не підписував! Я просто веду переговори з Арісом, і у свою пропозицію вони включили оренду в цей клуб (Каламату – прим.). Але я ще на це не погоджувався. Я не розумію, що вони там опублікували!" – наводить слова Коваля видання Media Sport.

Нагадаємо, що Коваль є вихованцем запорізького Металурга, а з 2010 по 2019 належав Динамо. Втім, Максим за період в Києві чимало вирушав у оренди – в Говерлу, данський Оденсе, Депортіво Ла-Корунья та саудівський Аль-Фатех, куди перейшов остаточно в 2019-му. Із серпня 2022-го Коваль виступав за Шериф.

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